Ronaldo leva adeptos à loucura à chegada ao estádio da Juventus

Craque português foi recebido em apoteose pelos fãs, em Turim.

08:56

Cristiano Ronaldo foi recebido em apoteose junto ao estádio da Juventus, esta segunda-feira, por largas centenas de adeptos.





O craque português está nas imediações do complexo desportivo onde será apresentado para realizar os necessários exames médicos.



À chegada, foi recebido por uma multidão eufórica, que lhe pediu fotos e autógrafos. O jogador português acedeu e, durante alguns minutos, fez questão de interagir com os fãs, antes de voltar ao interior do edifício, onde vai ser observado e avaliado pela equipa médica do clube que agora representa.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo vai ser apresentado na Juventus esta segunda-feira, às 17h30.