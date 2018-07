Cristiano Ronaldo já aterrou em Turim acompanhado por Georgina

Juventus deram as boas vindas ao craque.

Cristiano Ronaldo chegou este domingo a meio da tarde a Turim. Proveniente de Madrid, onde esteve a despedir-se dos antigos colegas no Real, o craque português já aterrou em Itália, onde amanhã será apresentado como jogador da Juventus para as próximas quatro temporadas.O internacional português fará exames médicos de manhã no local próprio para o efeito no estádio da Juve, seguindo depois para o centro de estágio do clube italiano, para conhecer as instalações. Às 17h30 (mais uma hora em Turim) terá lugar a conferência de imprensa.No Twitter da Juventus, foi deixada uma mensagem craque: "Chegou! Bem-vindo, Cristiano!"