Roanldo sobe ao Top 3 dos salários dos futebolistas

Ronaldo vai receber 30 milhões de euros por ano na Juventus. Melhor só Lionel Messi e Neymar.

Por Mário Morgado Ribeiro | 02:00

Os 30 milhões de euros limpos por ano que Cristiano Ronaldo vai receber na Juventus colocam o internacional português no terceiro lugar do ranking dos futebolistas mais bem pagos do Mundo. Melhor, só Lionel Messi (40 milhões no Barcelona ) e Neymar (37 no PSG).



Com o novo ordenado, o avançado vê o seu vencimento anual ser aumentado em 9 milhões de euros. Uma melhoria significativa, mas ainda muito distante do que ganham Lionel Messi e Neymar. O jogador de 33 anos subiu cinco posições no ranking. Ocupava o oitavo posto com os 21 milhões de euros que auferia no Real Madrid.



A diferença entre o antigo ordenado de CR7 e os de Messi e Neymar foi mais um dos motivos que levaram Ronaldo a sair de Espanha. O capitão da seleção nacional sentia que não era pago de acordo com o estatuto de ‘melhor jogador do Mundo’. E após vários impasses na renovação contratual com o Real Madrid, o português acabou por aceitar a proposta da Juventus.



Em Turim, estava prevista uma apresentação apoteótica a Ronaldo, mas tal não vai acontecer. A imprensa espanhola adianta que foi o português que recusou essa ideia por respeito aos adeptos do Real Madrid, pelo facto de não se ter despedido dos ‘merengues’. O jogador será apresentado na segunda-feira em conferência de imprensa, às 17h30.



54 milhões em camisolas

A Juventus já vendeu 520 mil camisolas de Cristiano Ronaldo, gerando um ganho de 54 milhões de euros, segundo o portal Yahoo. Para chegar a este valor, é tido em conta que cada camisola do clube italiano custa em média 103 euros - valor que pode atingir os 145 euros caso seja personalizada. Só pela internet, foram encomendadas cerca de 500 mil camisolas. A loja online da Juventus chegou mesmo a estar em baixo devido ao elevado tráfego.