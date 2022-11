Rúben Amorim renovou esta terça-feira o contrato com o Sporting até 2026, registando uma melhoria substancial no salário e nos prémios, apurou o Correio da Manhã.



A renovação do treinador acaba com a especulação sobre desentendimentos entre ele, o presidente, Frederico Varandas, e o diretor-desportivo, Hugo Viana.









