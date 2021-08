Rúben Amorim confessa: “João Mário? não estou arrependido”

Rúben Amorim garantiu esta sexta-feira que a saída de João Mário, para o rival Benfica, não o afetou. “Não estou arrependido de nada, o Sporting também não. Só quem não viu o Matheus Nunes jogar é que pode ficar preocupado com alguma coisa”, disse, na antevisão à visita ao reduto do Sp. Braga, este sábado, às 20h30. O técnico do Sporting, de 36 anos, referiu ainda que está contente com o plantel que tem à sua disposição e acrescentou: “Não trocava nenhum jogador da minha equipa por um do plantel do FC Porto ou do Benfica, nenhum. Nós assumimos as nossas escolhas e os outros têm de assumir as deles.”Amorim tem um registo 100 por cento vitorioso frente aos minhotos e espera continuar assim, mesmo sabendo que não há partidas iguais. “Cada jogo tem a sua história, são jogos completamente diferentes. Fomos superiores em todos no resultado, mas houve encontros mais nivelados. Houve momentos em que o Sp. Braga esteve melhor e aceitamos isso. Mas isso agora não interessa nada, queremos é ser superiores no próximo jogo”, salientou.