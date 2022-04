Rúben Amorim não perdoa a falta de empenho de Slimani e esta sexta-feira o argelino trabalhou à parte. Não faz parte dos planos para a nova temporada, apurou o Correio da Manhã.



Slimani, que regressou a Alvalade no mercado de janeiro, tem as portas abertas para procurar um novo clube até ao final da época, apesar de ainda ter contrato com os leões por mais uma temporada.









