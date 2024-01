Rúben Amorim diz que a equipa tem de "melhorar" na defesa se quiser "ganhar títulos"

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, assumiu esta segunda-feira que a Taça de Portugal de futebol é "um dos grandes objetivos" pessoais e do clube nesta época e que esse é um título que falta à equipa técnica.

"O clube quer muito e o treinador também quer muito ganhar uma Taça de Portugal pelo Sporting. É um dos grandes objetivos da época", resumiu o técnico, na Academia Sporting, em Alcochete, na antevisão do encontro dos oitavos de final, frente ao Tondela.

Apesar de o adversário de terça-feira jogar no segundo escalão, os dois clubes já se defrontaram em dezembro, para a Taça da Liga, e Rúben Amorim lembrou que este "vai ser um jogo completamente diferente" daquele que os 'leões' venceram por 2-1, mas reforçou que a sua equipa quer "muito estar na final e vencê-la".

"Queremos estar na final porque é um dia especial para os jogadores, ainda não conseguimos, também ainda não vencemos este título como equipa técnica no Sporting, numa competição onde o Sporting tem tradição. Portanto, temos mais responsabilidade, queremos ganhar e continuar a jogar bem", definiu.

Para isso, o técnico vai voltar a contar com o capitão Coates, que estava afastado por lesão desde o encontro com o Sturm Graz, da Liga Europa, em 14 de dezembro, mas revelou que o uruguaio "nunca poderá fazer muitos minutos", ao mesmo tempo que recusou adiantar se vai promover a estreia do reforço Rafael Pontelo no mesmo setor do uruguaio.

"[Coates] sentiu-se bem, hoje [esta segunda-feira] treinou bem, está preparado para jogar e nós precisamos dele também pela posição que é, pelo estatuto que tem, pelo jogador que é, pelo problema das bolas paradas, que nos pode ajudar nesse sentido. Portanto, estão os dois convocados, um poderá jogar o jogo todo, o Seba [Coates] é garantido que não jogará o jogo todo", revelou.

Os dois, de resto, alinham num setor onde o Sporting tem revelado alguma debilidade nesta época, reconheceu o treinador, vincando que esse é um ponto onde a equipa tem de "melhorar" se quiser "ganhar títulos".

"Porque algum dia vai fazer a diferença. Um dia em que não consigamos ser tão efetivos junto da baliza do adversário, temos de dar tempo à equipa para ganhar. Sofrendo um golo, muda tudo. Portanto, é um hábito que temos de criar, que é não sofrer golos", comentou o técnico 'leonino'.

O Sporting recebe o Tondela na terça-feira, em encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol com início previsto para as 18h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

A equipa orientada por Rúben Amorim, que lidera a I Liga portuguesa, afastou o Olivais e Moscavide, da I Divisão distrital da AF Lisboa, na terceira eliminatória (3-1, fora) e o Dumiense, do Campeonato de Portugal, com uma goleada (8-0, em casa), na quarta eliminatória.

Já o Tondela, que segue em sexto lugar na II Liga, deixou pelo caminho o Sporting de Pombal (5-0, fora), da I Divisão distrital da AF Leiria, o 1.º Dezembro (2-1, em casa) da Liga 3 e o Torreense (4-2, após grandes penalidades) da II Liga.