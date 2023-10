“O que acho que mexe mais com a vida do clube é ser campeão, mas isso não quer dizer que vamos desvalorizar o resto. Só o facto de vencer jogos e estarmos em todas as competições dá-nos uma força extra. O objetivo é vencer o jogo, porque é crucial manter a onda de vitórias”, afirmou ontem Rúben Amorim.









Ver comentários