“Época do tudo ou nada? Não houve ultimato da direção, mas o Sporting assim o exige. Exigimos a nós próprios, técnicos e jogadores, o título de campeão nacional”, disse esta quarta-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo desta quinta-feira (20h15, Sport TV 1) da Taça da Liga, com o Farense.



O treinador reforçou ainda a ideia de querer dar “mais ênfase” à conquista do título, mas a ambição é extensiva à “obrigação de lutar pelas taças de Portugal e da Liga” e chegar o “mais longe possível na Liga Europa”.









