Rúben Amorim: "Ganhar a um rival não é consolação"

"Ganhar a um rival não pode ser a consolação de uma época. Estamos aqui para vencer o jogo. Mais do isso, é ver o comportamento da equipa e dos jogadores, perceber em que ponto estão os jogadores", afirmou ontem Rúben Amorim, treinador do Sporting, completando: "Todos os jogos são importantes e este é mais um teste, contra uma equipa muito forte. Jogadores como o Eduardo Quaresma e o Matheus Nunes vão ter mais dificuldades, porque ainda não tiveram este tipo de jogos. Mas os jogadores e os treinadores estão todos os dias em teste. Qualquer jogo pode mudar a classificação e os objetivos e eu espero que os jogadores estejam bem fisicamente e mentalmente e motivados."Na antevisão ao clássico, feita antes do jogo do Benfica, o técnico leonino comentou se a partida será influenciada pelo facto de o FC Porto ser ou não campeão quando entrar esta noite em campo: "Na nossa perspetiva, não muda nada. A preparação já foi feita e vamos enfrentar o jogo querendo ganhar. Pouco me interessa quem é campeão, o Sporting não pode ser. Interessa-me que estejam todos os fatores amanhã no jogo."Estreante em clássicos, Rúben Amorim garante que se vai socorrer da sua experiência a esse nível enquanto jogador e deixou uma certeza: "Vamos manter-nos fiéis à nossa ideia de jogo. Os melhores neste momento vão jogar.""Sérgio Conceição já foi campeão. Eu não tenho ascendente. Ele tem mostrado mais provas, tem títulos e é isso que eu ambiciono", disse ontem Rúben Amorim, quando questionado se tem vantagem sobre Sérgio Conceição por já ter derrotado o treinador do FC Porto duas vezes esta época quando treinava o Sp. Braga. Horas antes, foi o técnico dos dragões a elogiar Rúben Amorim: "Tem feito um excelente trabalho no pouco tempo que é treinador, tem ideias bem definidas. O Sporting é uma equipa diferente com ele, com jovens de qualidade que ele lançou."Desde que é treinador principal, Rúben Amorim nunca perdeu nos 17 jogos já disputados na Liga: tem 8 vitórias e 1 empate com o Sp. Braga e 6 triunfos e 2 empates com o Sporting.Nos sete jogos da retoma, o FC Porto sofreu 3 golos, dois deles na única derrota (1-2) em casa do Famalicão, na 25ª jornada.