Rúben Amorim vai meter carga máxima no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal com a União de Leiria (II Liga), agendado para esta quarta-feira (20h45, RTP 1) na Cidade do Lis.



Apesar de o Sporting receber no dia 11 (domingo) o Sp. Braga em jogo da Liga, Rúben Amorim não vai entrar em poupanças com os leirienses, contando com o goleador Gyokeres na frente de ataque.









