Rúben Amorim no 'top 3' dos candidatos a substituir Jurgen Klopp no Liverpool

Rúben Amorim está na lista reduzida de candidatos ao posto de treinador do Liverpool, avançou este sábado o jornal britânico Daily Mail. O alemão Jurgen Klopp já anunciou a saída dos 'reds' no fim da época.O primeiro nome da lista continua a ser o espanhol Xabi Alonso, atualmente ao leme do primeiro classificado da Liga alemã de futebol, o Bayer Leverkusen.A cumprir a segunda temporada ao serviço dos ingleses do Brighton, o italiano Roberto De Zerbi também desperta a cobiça dos 'reds'.O técnico do Sporting, Rúben Amorim, é outro nome no 'top 3'. No domingo, o português avisou da intenção de sair pelo "próprio pé" caso o clube não conquiste qualquer título esta época. Para já, os leões seguem no primeiro lugar da Liga portuguesa de futebol e continuam em prova na Taça de Portugal e na Liga Europa.O interesse do Liverpool em ativos do Sporting estende-se aos defesas centrais Ousmane Diomande e Gonçalo Inácio.