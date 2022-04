Rúben Amorim tem vindo a testar o defesa-central Marsà, atualmente no Sporting B, e deve mesmo promovê-lo ao plantel principal, na próxima época, apurou o Correio da Manhã.



José Marsà, de 20 anos, chegou a Alvalade no início da temporada, oriundo do Barcelona B. Integrou o plantel da equipa B, mas tem sido chamado com grande regularidade aos treinos da equipa principal.









