O regresso ao trabalho do Sporting, após a folga, foi esta terça-feira marcado por uma forte carga física com vista a aumentar a velocidade dos jogadores. Rúben Amorim não escondeu o seu descontentamento com os erros que a equipa cometeu na derrota (1-2), no sábado, diante do Boavista, e vai aproveitar a pausa da Liga, devido aos compromissos das seleções, para aumentar os índices físicos dos futebolistas e insistir em alguns aspetos táticos que considera que o plantel ainda não assimilou.









