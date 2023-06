Rúben Dias garante estar a 100% apesar dos festejos da 'Champions'

O defesa Rúben Dias apareceu hoje rouco na conferência de imprensa da seleção portuguesa de futebol, ainda resultado dos festejos da Liga dos Campeões com o Manchester City, mas garantiu estar a 100% para os próximos dois jogos.

"Cansaço não existe, só na minha voz. O resto está tudo a 100%", brincou Rúben Dias na sala de imprensa da Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de preparação para o duelo de sábado com a Bósnia-Herzegovina, de apuramento para o Euro2024.

Aos 26 anos, o defesa central admitiu que está a viver um "momento único e especial" com a conquista da 'Champions' com os 'citizens', mas foi perentório em assumir o seu compromisso com a seleção nacional.

"Ainda não acabou a temporada. Conseguimos o que queríamos a nível de clube, mas agora temos dois jogos muito importantes para a seleção e para a qualificação para o Europeu. Qualquer jogador gostaria de chegar à seleção nas circunstâncias em que estou agora", disse.

Dias enalteceu a presença de Pepe, aos 40 anos, nas escolhas do selecionador Roberto Martínez e assumiu que aprendeu muito com o central do FC Porto, sobretudo nos momentos que já passaram juntos nas equipa das 'quinas'.

"Tudo o que ele tem feito é um exemplo. A gestão da carreira, a condição física que apresenta, tudo é uma aprendizagem. É um livro aberto para eu ler", referiu o jogador formado no Benfica.

Sobre o duelo com a Bósnia, Rúben Dias, que leva 46 jogos pela seleção nacional, destacou a presença de Edin Dzeko, jogador do Inter Milão, com que se cruzou na final da Liga dos Campeões.

"Cumprimentámo-nos, mas não falámos sobre este jogo. A atenção estava toda na 'Champions'. Ele vai dar muito trabalho, é um jogador de grande nível", confessou.

Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa).

O encontro com a Bósnia terá arbitragem do italiano Davide Massa.

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugares, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.