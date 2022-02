Rúben Semedo está a acelerar a preparação de forma a entrar já no onze no jogo com o Moreirense no domingo para a Liga, depois do castigo aplicado a Pepe.O reforço que o FC Porto conseguiu a título de empréstimo do Olympiacos (500 mil euros até ao final da época e uma opção de compra de sete milhões de euros) vai continuar no banco no jogo com a Lazio (Pepe e Mbemba mantêm-se no eixo da defesa), mas já poderá ganhar alguns minutos.