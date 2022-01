Rúben Semedo é esperado no Porto nas próximas horas para fazer os habituais testes médicos, antes de integrar o plantel às ordens de Sérgio Conceição, apurou o CM.O defesa-central do Olympiacos, de 26 anos, vai chegar ao Dragão a título de empréstimo até ao final desta temporada (vai custar 500 mil euros), sendo que existe uma cláusula de opção de compra obrigatória no final desse período no valor de seis milhões de euros.