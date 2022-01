A imprensa grega garante, este sábado, que já há acordo para a transferência de Rúben Semedo, do Olympiacos para o FC Porto.Segundo a informação veiculada naquele país, os dragões pagam 500 mil euros de taxa de empréstimo pelo defesa-central, de 27 anos, e ficam com uma cláusula de opção de compra não obrigatória, mas a exercer no final da temporada, por sete milhões de euros.