Luis Rubiales disse em tribunal que Jennifer Hermoso "morreu a rir" e lhe deu "duas palmadinhas nas costas" depois do polémico beijo na boca, avançou esta quarta-feira o jornal El Español.O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) vincou perante o juiz que a avançada "sabe perfeitamente que está a faltar à verdade".O antigo dirigente garante que perguntou a Hermoso, antes da final em Sidney, se a podia beijar em caso de vitória da seleção espanhola. "E ela disse ‘ok’", frisou.Esta segunda-feira, as internacionais espanholas Alexia Putellas, Irene Paredes e Misa Rodríguez confirmaram diante do juiz as pressões que Hermoso sofreu da parte de Luís Rubiales.No âmbito da investigação às acusações que recaem sobre o ex-dirigente, o antigo selecionador Jorge Vilda e o diretor de marketing da RFEF, Rúben Rivera, devem ser ouvidos a 10 de outubro, e o diretor da equipa, Albert Luque, no dia 16. Os três passaram de testemunhas a investigados