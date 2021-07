Rui Costa apela à calma dos jogadores do Benfica após detenção de Vieira

Rui Costa apelou esta quinta-feira à calma dos jogadores na sequência da detenção de Luís Filipe Vieira. Ao que o CM apurou, o vice-presidente dos encarnados aproveitou o treino da manhã para transmitir uma sensação de tranquilidade ao plantel e à equipa técnica. Mas a mensagem de confiança veio acompanhada de um apelo à exigência.Na conversa com jogadores e treinadores, Rui Costa explicou que a gestão do clube está assegurada, apesar da indefinição em torno do futuro do ainda presidente. E que, assim sendo, o dia a dia da equipa irá manter-se inalterado, tal como o planeamento anunciado para a pré-temporada.Foi dito que o plantel não deve deixar afetar-se pelas suspeitas que recaem sobre Vieira e que é fundamental manter os níveis de concentração elevados de modo a preparar "os compromissos importantes para o clube que aí vêm".