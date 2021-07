Rui Costa: "Assumo a liderança com a mesma paixão e orgulho com que vesti a camisola do Benfica"

Rui Costa apresentou-se esta sexta-feira como presidente do Benfica no relvado do Estádio da Luz."Assumo a liderança com a mesma paixão e orgulho com que vesti a camisola do Benfica", disse, lembrando a passagem que teve no clube como jogador "desde o primeiro dia"."Tudo darei de mim. As nossas prioridadades são a preparação das próximas épocas de futebol e modalidades, com a maior das ambições", sublinhou o novo presidente do Benfica.Rui Costa deixa a garantia aos adeptos de que saberá ouvir "as mensagens dos benfiquistas".Em atualização