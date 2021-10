Rui Costa deixa recado a Jorge Jesus sobre formação no Benfica

Rui Costa usou a campanha eleitoral para deixar um recado a Jorge Jesus: pretende usar a legitimidade de uma eventual eleição como presidente do Benfica para impor a utilização na equipa principal de jovens formados no clube. Ao que o CM apurou, o atual treinador, ou qualquer outro que lhe suceda, terá de aceitar um pacto simples: aproveitar os talentos do Seixal, tendo “paciência” no seu processo de desenvolvimento.









O candidato às eleições quer equipas competitivas, capazes de garantir a supremacia sobre os rivais no futebol português e uma boa prestação nas provas europeias. Mas Rui Costa não prescinde da formação. Quer os jogadores da equipa B efetivamente disponíveis para a equipa principal.

Na pré-época, depois de o ex-presidente Luís Filipe Vieira ter anunciado que vários jovens teriam lugar na equipa, Jorge Jesus chamou vários elementos ao estágio de verão, mas aos poucos foi deixando-os cair. Situação que se acentuou com o decorrer da época oficial, ao ponto de atualmente só Gonçalo Ramos ter uma utilização regular –e, mesmo assim, longe de ser primeira aposta.









Leia também Rui Costa acarinha o plantel do Benfica após deslize na Liga Diogo Gonçalves foi formado no Seixal, mas não entra nestas contas, uma vez que rodou várias épocas noutros clubes até regressar. Rui Costa pretende uma linha direta entre as equipas principal e secundária. Também por isso definiu o limite de 25 jogadores no plantel, para que possam surgir oportunidades reais de promoção.

Na definição desta estratégia está a convicção de Rui Costa de que os jovens estarão à altura da responsabilidade. O CM sabe que o ex-jogador está encantado com as exibições e os resultados da equipa B – ocupa o 3º lugar na II Liga – e vê em muitos jovens o potencial para serem úteis no plantel principal num futuro próximo.



mensagem para ler nas entrelinhas



Publicamente, Rui Costa quer resguardar a autonomia de Jesus enquanto treinador, mas à BTV deixou uma mensagem nas entrelinhas: “Como é que aproveitamos a enorme qualidade do Seixal? Primeiro é não fechar porta de entrada da equipa aos jovens. Essa porta está aberta mas não está escancarada. Os nossos adeptos e sócios querem ganhar. Os nossos jovens têm de fazer para lá chegar. Depois é preciso paciência para deixar crescer até serem os jogadores que queremos que sejam. Paciência deve ser nossa para deixá-los crescer, mas também do jogador e do empresário.”