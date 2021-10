Rui Costa consolou os jogadores do Benfica após a derrota (0-1) com o Portimonense. Em articulação com a equipa técnica, a intenção do presidente em exercício era chegar à segunda paragem para os jogos das seleções invicto no campeonato. O falhanço desse objetivo não impediu, porém, o presidente de acarinhar o plantel, apurou o Correio da Manhã.