Rui Costa exige união à equipa para ciclo decisivo no Benfica

O Benfica atravessa um momento delicado em termos de resultados e de contestação interna, mas Rui Costa exige uma rápida reação e apelou à união do grupo de trabalho para enfrentar o ciclo de jogos que se aproxima, a começar já amanhã, em casa, com o Sp. Braga, apurou o CM.









O presidente das águias pediu foco total para os duelos que aí vêm e fez passar a mensagem que a equipa está em todas as frentes e que uma série positiva de vitórias fará aumentar os índices de confiança da equipa para o que aí vem.

É que depois do Sp. Braga para o campeonato, e após a paragem para as seleções, o Benfica joga a presença na Taça de Portugal com o Paços de Ferreira, vai a Barcelona para decidir a permanência na Liga dos Campeões, antes de se deslocar ao terreno da Belenenses SAD. Segue-se uma semana para preparar o duelo com o Sporting, atual campeão nacional. Depois, será tempo da decisão final na Champions, na Luz com o Dínamo Kiev. Um mês que pode ser decisivo para o clube e para a continuidade de Jorge Jesus à frente do comando técnico das águias.









Leia também Rui Costa questiona má fase do Benfica As recentes turbulências com jogadores e a forma como estes reagiram às broncas de Jesus acabaram por ser desvalorizadas por Rui Costa, já que este conhece como ninguém a maneira de trabalhar de Jesus e entende que estas situações acabam por ser normais no calor do jogo em que todos os intervenientes querem ganhar.