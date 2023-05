O presidente do Benfica ficou furioso com uma atitude do presidente do Sp. Braga ao intervalo do jogo entre as duas equipas. Ao que o CM apurou, Rui Costa ameaçou mesmo não se voltar a sentar ao lado de António Salvador na 2.ª parte.



O diferendo surgiu no fim da 1.ª parte. Alguns adeptos do Benfica provocaram Salvador, que reagiu fazendo um gesto com a mão associado a roubo.









