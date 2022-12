Rui Costa garante que nenhum jogador fundamental vai sair do Benfica em janeiro

Rui Costa garantiu este sábado que não vai sair nenhum dos jogadores fundamentais do Benfica em janeiro, quando o mercado de transferências reabre.



"Vamos fazer ajustes que possam beneficiar o plantel. Temos o objetivo único de fazer uma época ganhadora, não irá sair nenhum jogador - a menos que seja pela cláusula - que neste momento seja fundamental para o plantel", disse o presidente das águias à BTV, no dia em que assistiu ao jogo de andebol entre Benfica-Sporting à mesma hora do jogo da Seleção (mais informação pagina 31).









