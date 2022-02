Rui Costa prepara grandes mudanças no Benfica, com o Departamento de Comunicação a ser um dos mais visados na próxima temporada.O presidente do Benfica, que já escolheu Lourenço Coelho como homem-forte para o futebol, onde Duarte Beirolas terá também um papel mais ativo, está igualmente à procura de um treinador para a equipa principal para suceder a Nélson Veríssimo.