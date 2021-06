Rui Pereira demite-se da presidência do conselho fiscal da fundação Benfica

Rui Pereira demitiu-se da presidência do conselho fiscal da fundação Benfica. A decisão acontece o após conflito com Vieira que o levou a renunciar ao cargo de presidente da mesa da Assembleia-Geral do Benfica.

Recorde que Rui Pereira se tinha demitido do cargo de presidente da mesa da assembleia-geral do Benfica após ter agendado para 3 de julho uma Assembleia-Geral extraordinária, que foi solicitada por um conjunto de 334 sócios. Com a saída de Rui Pereira, a AG extraordinária acabou por não ficar marcada.

Quando deixou a Assembleia-Geral do Benfica, Rui Pereira vincounão ter sentido o apoio da direção e do presidente das águias no agendamento da AG.