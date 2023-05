As suspeitas levantadas nas denúncias de Rui Pinto levaram vários inspetores da Autoridade Tributária (AT), acompanhados da Guarda Nacional Republicana (GNR), a fazer ontem buscas na casa de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do Futebol Clube do Porto (FCP).



O agente de futebol foi surpreendido às primeiras horas da manhã na casa onde mora, na cidade do Porto.









Ver comentários