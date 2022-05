Rui Vitória publica fotografia com Pep Guardiola depois de 'gaffe' de Jorge Jesus

Jorge Jesus mencionou em entrevista à SporTV brasileira um elogio que... não lhe foi dirigido. O técnico amadorense recordava as palavras de Pep Guardiola em 2017 depois de defrontar as águias em 2015/16, enaltecendo que se tratava da "melhor organização defensiva da Europa". Ora, nessa altura, foi o Benfica de Rui Vitória a bater-se com o Bayern Munique de Guardiola nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.Rui Vitória também detetou essa gafe e utilizou as redes sociais para dar conta do sucedido. Como? Partilhando uma foto com Pep Guardiola e um emoji revelador.O treinador ribatejano sucedeu a Jesus no Benfica, em 2015, com a ida de JJ para o rival Sporting.