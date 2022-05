Sá Pinto apresenta queixa-crime contra capitão da GNR por falsificação de documento

A polémica a envolver Sá Pinto e a GNR continua. Depois de aquela autoridade ter revelado que ia participar criminalmente contra o técnico , desta feita é o técnico que diz que vai apresentar queixa-crime contra o Capitão Orlando Mendes, o qual acusou inicialmente de mentir no seu relatório. O treinador insiste nesta acusação e vai apresentar uma ação por falsificação de documento, tal como revelou em comunicado."O treinador Ricardo Sá Pinto irá apresentar contra o Sr. Capitão da GNR Orlando Gaspar Machado Mendes queixa-crime pela prática de um crime de falsificação de documento.Com efeito, no relatório por si realizado após o jogo Moreirense-Vizela, realizado no passado dia 14 de Maio, fabricou este agente de autoridade, de forma consciente e deliberada, um documento falso relativo à actuação do treinador após o referido jogo, situação agravada pelas funções que exerce.Lamenta-se de todo este facto que não corresponde à verdade.Esta falsificação, para além de denegrir a imagem e o bom nome do treinador, foi relevante e decisiva para a suspensão de Ricardo Sá Pinto nos dois jogos que constituíram o play-off de manutenção na Primeira Liga.Na denúncia que irá apresentar decorrente da prática deste crime será reclamada uma indemnização por ofensa à dignidade e bom nome de Ricardo Sá Pinto."