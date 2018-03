Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Sabemos os pontos fracos do Sporting", diz Abel sobre duelo em Braga

Treinador assume ambição de chegar ao terceiro lugar na I Liga.

O Sp. Braga recebe este sábado o Sporting, em jogo da 28.ª jornada da Liga NOS, tendo assim oportunidade de aproximar-se o 3.º lugar da tabela, estando as equipas separadas por quatro pontos.



"É uma oportunidade e um desafio para nós. Oportunidade de crescer individual e coletivamente. Oportunidade de encurtar distâncias para o adversário que está acima de nós", começou por afirmar Abel na conferência de antevisão do jogo com o Sporting.



"Tenho de ser sincero. Temos de olhar para cima. Temos traçado um caminho ambicioso e duro mas tenho de ser coerente. Temos de acreditar. Amanhã estarão três pontos em disputa, como estarão nos próximos jogos. Vamos defrontar uma equipa com um grande treinador e com grandes jogadores", afirmou, mostrando-se confiante num bom resultado frente aos leões: "Estamos preparados para este desafio, queremos jogar para vencer, mas respeitamos muito o adversário: sabemos os seus pontos fortes e os seus pontos fracos."



"Quero que os meus jogadores gastem todas energias naquilo que controlamos: o nosso foco, a nossa forma de jogar, sermos mais fortes do que o adversário", disse ainda, afastando do grupo de trabalho a pressão externa ao jogo.



Abel diz que só compete "dentro das quatro linhas"



Numa semana de muita polémica entre os dois presidentes, Abel Ferreira disse que a sua "competição é dentro das quatro linhas".



"Aqui, não quero ganhar nem competir com ninguém, o meu lugar na instituição é muito claro e o do presidente (António Salvador) também. Tem obra feita e fez crescer este clube, mas o meu lado é o desportivo", afirmou.



O treinador do Sporting, Jorge Jesus, afirmou na antevisão que o Sporting de Braga preferiu "começar o jogo fora de campo", mas Abel Ferreira não comentou.



"Os meus pais e os meus avós ensinaram-me um valor, o respeito, que é um dos pilares da minha liderança. Respeito toda a gente, sobretudo Jorge Jesus. É a opinião dele, não a vou comentar", disse.



Sem Jefferson, emprestado pelo Sporting, o treinador revelou que será Sequeira a jogar no lado esquerdo da defesa.



Questionado sobre uma alegada saturação dos jogadores em relação ao clima do futebol português, disse estar do lado dos atletas e pediu maior atenção de quem decide.



"A minha responsabilidade social é muito grande e, por isso, tenho que ter cuidado com o que falo. Fui jogador, errei muitas vezes, o que custou pontos aos clubes que representei e custa-me ver o que se escreve. Eu, os presidentes, os diretores de comunicação, os órgãos de comunicação social, todos têm responsabilidade social e todos querem valorizar o futebol português, mas fico triste quando quem tutela e decide olhar para o lado", disse.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 61 pontos, e Sporting, terceiro, com 64, defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga, em encontro da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.