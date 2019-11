SAD do Sporting condenada a pagar 3 milhões de euros a Mihajlovic

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) condenou a SAD do Sporting a pagar 3 milhões de euros a Sinisa Mihajlovic, apurou Record. Os leões foram notificados ontem ao fim da tarde e vão proceder ao pagamento, visto que, além de a decisão não ser passível de recurso, o clube poderia sofrer consequências graves se não indemnizasse o técnico sérvio.



