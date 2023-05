SAD do Sporting confirma ter sido constituída arguida na 'Operação Penálti'

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD confirma a realização de buscas aos seus escritórios por parte da Autoridade Tributária (AT), no âmbito do processo 12/21.01ICLSB", começa por anunciar o clube em comunicado.

"A Sporting SAD está convicta que o processo não terá impactos relevantes para a Sociedade, na medida em que a sua actividade, e em particular as transferências e contratos de jogadores, é auditada pelas entidades competentes, no estrito cumprimento da lei. Como tem sido prática do Conselho de Administração, a Sporting SAD continuará a colaborar com as autoridades competentes, prestando todos os esclarecimentos e juntando ao processo documentação diversa em sua posse, ao abrigo do princípio da colaboração e em prol da descoberta da verdade", lê-se ainda na nota.



A Autoridade Tributária, acompanhada pela GNR, realizou esta quarta-feira, buscas em vários pontos do País que visaram o Benfica, o Sporting e os serviços jurídicos do FC Porto.