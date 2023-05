Megaoperação do fisco no FC Porto, Benfica e Sporting

A Autoridade Tributária, acompanhada pela GNR, está a fazer esta quarta-feira buscas em vários pontos do País, no âmbito de um esquema de fraude envolvendo transferências de jogadores de futebol.Há buscas na casa de Alexandre Pinto da Costa, agente de futebol e filho do presidente do FC Porto e também na Torre das Antas, na cidade Invicta. Alexandre Pinto da Costa estará envolvido em dezenas de transferências de fuga ao fisco.As buscas visam ainda o Benfica, o Sporting e os serviços jurídicos do FC Porto. Os juízes de Lisboa acompanham as buscas na Luz e em Alvalade.Segundo apurou o, no interior do Estádio da Luz estão vários elementos do fisco.A Operação 'Fora de Jogo', que decorre há vários anos, já conta com 47 arguidos. Este é o maior processo na história do fisco português no universo do futebol.Jorge Mendes e a Gestifute também são arguidos neste processo.Recorde-se que foi o hacker Rui Pinto quem deu abertura a estes processos. Ao longo dos últimos anos, Rui Pinto tem colaborado com a investigação e aceitou abrir os ficheiros que conta todos estes 'segredos'.