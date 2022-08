A pressão continuada do mercado sobre o médio Pepê levou o FC Porto a fechar a porta a eventuais contratações, remetendo qualquer negociação para o valor da cláusula de rescisão, que está fixada em 70 milhões de euros.



Nas últimas semanas têm surgido com frequência notícias relacionadas com o interesse de clubes ingleses pelo polivalente jogador brasileiro de 25 anos.









