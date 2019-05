Samaris ajoelhou-se depois do jogo: "Passou-me muita coisa pela cabeça"

Após o triunfo (3-2) do Benfica em Vila do Conde, ante o Rio Ave, Samaris não escondeu a alegria apesar de ter sido uma vitória 'arrancada a ferros'. "É uma vitória numa final. Já contámos as finais desde o jogo frente ao FC Porto, no qual assumimos a liderança. Estamos a contar as finais e este foi mais um passo que nos aproximou do nosso objetivo. Foi uma vitória sofrida. Jogámos contra uma equipa muito forte a jogar em casa. O nosso adversário direto empatou aqui há duas jornadas", afirmou o médio helénico na zona de entrevistas rápidas.Apesar do Benfica precisar de apenas um ponto para sagrar-se campeão nacional pela 37º vez na sua história, Samaris revelou que "o mais importante é manter o foco e vencer o último jogo", mesmo que agora o título esteja mais perto. "Mesmo que fossemos campeões agora queríamos ganhar o último jogo. Queremos sempre ganhar, seja em que competição for. É a mentalidade do Benfica que vem da formação até à equipa principal", revelou.Emocionado pelo triunfo sofrido, Samaris no final do encontro ajoelhou-se no relvado, momento que explicou aos jornalistas. "Foi uma mistura de emoções e um desabafo. Ajoelhei-me porque depois do apito final passou-me muita coisa pela cabeça desta época. Foi uma forma de agradecer a todos os que me ajudaram a voltar a esta equipa. Fico muito feliz por ajudar esta equipa", finalizou.Assim, o Benfica passa a somar 84 pontos (mais dois que o FC Porto) e fica a precisar de apenas um empate na receção ao Santa Clara na última jornada, encontro que se disputará no Estádio da Luz.