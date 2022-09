Samuel é solução de baixo custo para baliza do FC Porto

O FC Porto tem tudo acertado com o Portimonense para contratar Samuel Portugal. O guarda-redes brasileiro, de 28 anos, é o escolhido pela SAD para ser a sombra de Diogo Costa, embora Sérgio Conceição preferisse Luiz Júnior, do Famalicão.O técnico portista tem como condição essencial trabalhar com quatro guarda-redes: três elementos experientes que possam entrar na equipa a qualquer momento e um jovem da formação liberto de pressão para que tenha tempo para evoluir. Depois da saída de Marchesín, Conceição reiterou à SAD que era preciso contratar um guarda-redes, para compor o leque de opções com Diogo Costa e Cláudio Ramos.sabe que Luiz Júnior é, desde a primeira hora, o preferido do treinador. Conceição não mudou de ideias, só que o guarda-redes do Famalicão é muito caro. A equipa minhota não abdicou de receber 10 milhões de euros, até pela margem de progressão do guarda-redes de 21 anos.A SAD portista foi aguardando para ver se o Famalicão baixava as exigências - até porque Cláudio Ramos dava garantias em caso de indisponibilidade de Diogo Costa -, mas acabou por desistir do alvo prioritário do técnico e avançou para a segunda hipótese.Samuel Portugal, de 28 anos, era avaliado pelo Portimonense em 5 milhões de euros, mas o FC Porto não queria ir além dos 4 milhões de euros. Os algarvios aceitaram receber esse valor no imediato, reservando 10% de uma futura venda - apostam que o jogador no futuro será transferido por 10 milhões de euros, indo assim buscar o milhão que falta para os tais 5 milhões de euros."Vi pelas redes sociais que havia saído algo do FC Porto, mas não dei muita importância. Perguntei ao meu agente se era verdade ou mentira e ele disse que era verdade. Pedi-lhe que cuidasse da situação porque eu estava focado aqui no Atlético Mineiro e que resolvesse ele o meu futuro. Estou muito feliz por estar aqui. Estou com a cabeça aqui", afirmou esta quarta-feira Zaracho. O argentino de 24 anos é um dos médios identificados por Sérgio Conceição para reforçar o meio-campo portista, mas os 20 milhões pedidos pelo clube brasileiro têm impedido o negócio.Com a contratação de Samuel Portugal, o FC Porto passa a ter 27 jogadores no plantel para a lista A da Champions, quando só pode inscrever 24. Sérgio Conceição tem de cortar três.Durante as negociações por Samuel Portugal, voltou a ser discutida a situação de Nakajima. O FC Porto quer a saída definitiva do japonês, mas o Portimonense não está disposto a investir.