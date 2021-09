Sarabia afirma que jogar no Sporting é "passo importante para continuar a crescer"

O futebolista internacional espanhol Pablo Sarabia destacou o ingresso no Sporting, por empréstimo do Paris Saint-Germain, como um "passo importante para continuar a crescer" e jogar com regularidade, podendo manter-se na seleção de Espanha.

Em conferência de imprensa em Pristina, onde a seleção espanhola defronta o Kosovo na quarta-feira com vista ao Mundial2022, o médio de 29 anos, com 11 internacionalizações e quatro golos marcados, falou da transferência para Portugal.

"Quero jogar, aproveitar o futebol. Estou numa fase muito boa e quero jogar. Não sei como afetará a minha presença na seleção, mas quero continuar a desenvolver o meu futebol, que é como me divirto, e espero continuar a vir", declarou.

Com menos espaço desde a chegada do argentino Lionel Messi ao PSG, Sarabia foi emprestado ao Sporting no âmbito de um negócio que envolveu a ida de Nuno Mendes para o clube da capital francesa.

Seguir para Portugal "não garante nada na seleção", mas é "um passo importante para continuar a crescer e evoluir como jogador". "Quero jogar, é fundamental para mim, para me sentir bem comigo, e em Paris era muito difícil. Foi a decisão acertada", acrescentou.

O jogador anotou o seu quarto golo pela 'roja' frente à Geórgia, num triunfo por 4-0 que deixou a Espanha provisoriamente no primeiro lugar do grupo B, com 10 pontos em cinco jogos, mais um do que a Suécia, que ainda só disputou três partidas.