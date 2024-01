A titularidade de Musa no último jogo do Benfica, que terminou com a eliminação nas meias-finais da Taça da Liga frente ao Estoril, foi alvo de críticas nos últimos dias, mas Roger Schmidt defende não só a aposta no avançado croata, como as outras opções que tomou: “Acho que as decisões no último jogo foram muito boas, dominámos e só demos um remate ao adversário.









Ver comentários