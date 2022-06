Em momento decisivo da planificação da nova época, Roger Schmidt, novo treinador do Benfica, já fez saber junto dos responsáveis máximos do clube que considera Enzo Fernández um jogador fundamental para o seu projeto no clube, apurou o CM. O treinador alemão de 55 anos pediu um avanço rápido no fecho do dossiê, de forma a saber com o que conta neste início de época.









