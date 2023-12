Roger Schmidt elogiou os adeptos que apoiaram a equipa do Benfica no empate (1-1) com o Farense e, por outro lado, deixou críticas aos que assobiaram e contestaram os jogadores e o treinador nesta partida."Por favor, fiquem em casa. Se não estiverem satisfeitos com o que os jogadores fizeram hoje, mais vale ficarem em casa. Não podemos jogar melhor ou lutar mais do que hoje. Se nao estão satisfeitos, por favor fiquem em casa e voltem quando formos campeões", disse o treinador encarnado na conferência de imprensa.