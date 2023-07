Roger Schmidt já rendeu milhões de euros a Daniel Lorenz, ex-consultor jurídico do FC Porto. O adepto portista é um dos beneficiários da comissão de 2,4 M € que o Benfica pagou para renovar contrato com o treinador alemão até 2026.



Essa verba, à semelhança dos cerca de 1,5 M € que custou a intermediação aquando do recrutamento de Schmidt, foi dividida por Lorenz e pelo advogado Marco de Angelis, amigo do técnico que também atua como seu empresário.









Ver comentários