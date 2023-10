"Os jogos mais importantes do Benfica são sempre contra o FC Porto. Já os vencemos duas vezes e neste jogo não há nenhuma decisão final. Mas percebo a pergunta. Queremos ficar na Liga dos Campeões", disse na segunda-feira Roger Schmidt sobre o significado do encontro desta terça-feira na Luz com a Real Sociedad, referente à 3.









Ver comentários