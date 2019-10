"Se eu consegui, vocês também podem conseguir": a carta emocionante de Ronaldo que surpreendeu a Seleção sub-17

"Envio-vos estas botas Mercurial Dream Speed na esperança de que elas ajudem a alimentar o vosso sonho. Quando eu era criança tinha um sonho simples, mas bastante louco. Não

o que se tem quando se está a dormir - este era um sonho daqueles que tu tanto desejas, que te mantém acordado à noite. Eu queria tornar-me o melhor jogador do mundo. Dediquei a minha vida ao meu sonho - no ginásio, no campo de treinos - a fazer tudo o que fosse necessário para o conseguir. É tão importante ter um sonho; é ainda mais importante trabalhar arduamente para o alcançar. Eu realizei o meu sonho e espero que vocês possam concretizar o vosso também. Persigam-no sem hesitações. Se eu consegui, vocês também podem conseguir", escreveu o craque português.





Cristiano Ronaldo surpreendeu a Seleção Feminina sub 17, que se encontra na Madeira a disputar a primeira fase de qualificação para o Euro 2020.Na véspera do jogo com a Holanda, o capitão da Seleção Nacional deixou uma mensagem inspiradora às jovens jogadoras e ainda ofereceu chuteiras da sua nova coleção., não era o tipo de sonh