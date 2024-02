Roger Schmidt admite que não ficaria satisfeito se o jogo do Benfica fosse adiado devido a protestos de agentes da PSP, tal como aconteceu no encontro Famalicão-Sporting. “Foi uma coincidência que tenha sido adiado, podia perfeitamente ter acontecido connosco. Como treinador, não perco energia com coisas que não consigo mudar.









Ver comentários