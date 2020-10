Seleção portuguesa arranca preparação com quatro ausências, incluindo Ronaldo

A seleção portuguesa começou esta segunda-feira a preparar o particular de quarta-feira com a Espanha com quatro ausências, incluindo Cristiano Ronaldo, de acordo com as informações disponibilizadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O capitão da seleção nacional, assim como Bruno Fernandes, João Moutinho e Pepe foram autorizados a chegar mais tarde e falharam o treino que decorreu durante a tarde no relvado número 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras. Os quatros jogadores juntam-se à equipa até ao final do dia desta segunda-feira.

Com estas ausências, o selecionador Fernando Santos contou com 22 jogadores na primeira de duas sessões de treino antes do embate com os espanhóis, que vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Destaque para os regressos de Ruben Semedo, William Carvalho, Daniel Podence e Rafa Silva e a estreia de Nélson Sequeira, do Sporting de Braga.

Portugal volta a treinar na terça-feira às 10:30, novamente na Cidade do Futebol e numa sessão fechada, medida adotada pela FPF durante a pandemia da covid-19, embora imagens dos primeiros 15 minutos serão disponibilizadas pelas plataformas audiovisuais do organismo.

Durante a tarde, às 14h30, Fernando Santos e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do encontro com a Espanha em conferência de imprensa, no Estádio José Alvalade.

Depois do confronto ibérico, os campeões europeus defrontam a França, no domingo, no Stade de France, e recebem a Suécia, no dia 14, novamente em Alvalade, em jogos a contar para a Liga das Nações.