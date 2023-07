Seleção portuguesa de futebol alvo de controlo antidoping

A seleção portuguesa feminina de futebol foi esta segunda-feira alvo de um controlo antidoping inopinado por parte da FIFA, realizado no Waipuna Hotel & Conference Centre, o hotel onde as 'navegadoras' estão instaladas em Auckland, na Nova Zelândia.

A equipa da FIFA controlou 10 jogadoras lusas, por sorteio, numa ação que se iniciou após o almoço das atletas e terminou cerca das 16h00 locais (05h00 em Lisboa).

O procedimento é habitual em fases finais de grandes competições.

A seleção das 'quinas' só tomou conhecimento do controlo antidoping à chegada à unidade hoteleira, depois do treino matinal desta segunda-feira, acabando por anular uma visita prevista ao jardim zoológico de Auckland para toda a comitiva.

Portugal prossegue a preparação para o Mundial2023 na terça-feira, com um treino previsto para as 10h30 locais (23h30 de segunda-feira em Lisboa), estando o horário ainda por confirmar.

Portugal tem estreia no Mundial marcada para dentro de seis dias, no domingo, pelas 19h30 locais (08h30 em Lisboa), em Dunedin, face aos Países Baixos, as atuais vice-campeãs mundiais, em encontro da primeira jornada do Grupo E.

Depois do embate com as neerlandesas, a seleção lusa enfrenta o também estreante Vietname, em Hamilton, em 27 de julho, pelas 19h30 locais (08h30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, as vencedoras dos últimos dois Mundiais, em Auckland, em 01 de agosto, pelas 19h00 locais (08h00).

A prova arranca na quinta-feira, pelas 19h00 locais (08h00 em Lisboa), com o jogo entre a anfitriã Nova Zelândia e a Noruega, que se defrontam no Eden Park, em Auckland, em embate da ronda inaugural do Grupo A.

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.