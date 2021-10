Seleção portuguesa de futebol arranca preparação para Qatar e Luxemburgo

A seleção portuguesa de futebol arranca esta terça-feira a preparação para os jogos de sábado, com o Qatar, e 12 de outubro, com o Luxemburgo, o último a contar para a qualificação para o Mundial2022.

Os eleitos para a equipa das 'quinas' treinam esta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, distrito de Lisboa, com um jogador a falar à comunicação social para lançar o duplo desafio.

Entre os 24 convocados por Fernando Santos, a grande novidade é o médio Matheus Nunes, do Sporting, com dois regressos em relação à lista de setembro, casos do defesa Diogo Dalot (Manchester United) e do médio William Carvalho (Bétis).

Portugal jogará duas vezes no Estádio Algarve, a começar pelo segundo particular com o anfitrião do próximo campeonato do mundo, já no sábado, após uma primeira vitória por 3-1 em Debrecen (Hungria).

André Silva, o ausente Otávio e Bruno Fernandes marcaram na Hungria, altura em que a seleção 'folgou' no grupo A de qualificação, que lidera com 13 pontos, contra 11 da Sérvia, segunda e em posição de 'play-off'.

Nos primeiros cinco encontros de apuramento, de oito, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0, na casa emprestada de Turim), empatou na Sérvia (2-2), ganhou no Luxemburgo (3-1), venceu na receção à República da Irlanda (2-1) e ganhou no Azerbaijão (3-0).

Os luxemburgueses são terceiros com seis pontos, mas menos um jogo, e ainda 'sonham' com o lugar de 'play-off'.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e os vencedores dos 10 grupos apuram-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados seguem para os 'play-offs'.

A fase final do Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.