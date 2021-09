Seleção portuguesa em poupanças para particular com Qatar e Otávio pode estrear-se

A seleção portuguesa de futebol deverá apresentar-se este sábado no particular com o Qatar, na cidade húngara de Debrecen, com jogadores menos utilizados pelo selecionador Fernando Santos, que poderá estrear o médio naturalizado Otávio.

Sendo este o primeiro desafio de dois embates particulares com os qataris, os anfitriões do Campeonato do Mundo que foram incluídos no grupo A de qualificação, a convite da UEFA, com o intuito de preparar a participação na fase final da competição, a equipa das 'quinas' pode entrar em campo com jogadores que não fazem parte do 'onze' habitual.

Já sem a liderança do capitão Cristiano Ronaldo, que foi dispensado porque irá cumprir um jogo de castigo contra o Azerbaijão, na quinta jornada da 'poule', em Baku, Fernando Santos terá de eleger outro jogador para capitanear a equipa em campo, bem como montar um 'onze' de forma a poupar os habituais titulares.

Além de observar jogadores com menos utilização na equipa portuguesa, o técnico pode ainda promover duas estreias absolutas: o guarda-redes Diogo Costa e o médio Otávio, ambos do FC Porto, sendo que, o jogador naturalizado português, terá, eventualmente, vantagem sobre o colega de equipa, uma vez que na hierarquia da baliza tem à frente Anthony Lopes.

Ausências certas são o defesa Pepe e o médio João Palhinha, que a contas com problemas físicos não vão estar nas opções do selecionar.

No Estádio Nagyerdei, em Debrecen, Fernando Santos deve apostar em Anthony Lopes para a baliza, atrás de uma defesa composta por Nélson Semedo, Domingos Duarte, Rúben Dias e Nuno Mendes.

O meio-campo deverá ser formado por Danilo Pereira, Rúben Neves ou João Moutinho e João Mário, enquanto para a frente de ataque Francisco Trincão, André Silva e Gonçalo Guedes são os mais fortes candidatos.

Portugal defronta o Qatar no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, pelas 17h45, num encontro que será dirigido pelo húngaro Grego Bogár, retomando a qualificação na terça-feira, com o Azerbaijão, em Baku, em jogo da quinta jornada.

Portugal, que venceu a República da Irlanda na quarta-feira (2-1), ocupa a liderança do grupo A, com 10 pontos, mais três do que a Sérvia, que ainda não jogou, enquanto o Luxemburgo, é terceiro, com seis, seguindo-se irlandeses e azeris, sem qualquer ponto somado.